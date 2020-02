Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

Clément Noël a remporté sa 3e victoire de la saison samedi lors du slalom de Chamonix, où Alexis Pinturault, sorti lors de la 2e manche, a laissé échapper une belle occasion de reprendre la tête de la Coupe du monde.

Le leader du classement général Henrik Kristoffersen a en effet enfourché dans la première manche et un podium aurait permis à Pinturault, 4e temps du premier parcours, de lui ravir la tête dans la course au gros globe de cristal.

Pinturault, qui restait sur une 2e place en slalom à Schladming et une victoire en géant à Garmisch-Partenkirchen, reste donc à 55 points du Norvégien au classement général après 28 courses sur 44.

Noël, lui, remporte sa 6e victoire en Coupe du monde, la première en France et la 3e de la saison après Zagreb et Wengen.

Il revient à deux points de Kristoffersen dans la course au petit globe de cristal du slalom et valide déjà son 9e podium à seulement 22 ans !

Auteur du 2e temps de la première manche, Noël s'est fait peur dans la 2e, mais a réussi à rester en piste contrairement à Pinturault et au Suisse Daniel Yule, vainqueur trois fois cette saison, qui a également commis une faute fatale dans le 2e parcours après avoir dominé la première manche.

Dimanche, un slalom géant parallèle est au programme à Chamonix.



Par Jocelyne ZABLIT - © 2020 AFP