Avec sa défaite 4-2 sur la pelouse du Paris SG, vainqueur malgré des errements défensifs, Lyon a perdu du terrain dimanche dans la course à l'Europe en clôture de la 24e journée de Ligue 1.

Montpellier et Strasbourg, vainqueurs dimanche, peuvent en revanche rêver des joutes continentales.

. Le PSG gagne sans briller, Lyon dépassé

Privé de plusieurs de ses cadres, Paris a assuré l'essentiel avec la victoire 4-2 dimanche au Parc des princes face à Lyon. Mais la défense parisienne, certes sans Thiago Silva, Marquinhos et Juan Bernat, a inquiété en se rendant coupable de largesses défensives, à neuf jours du 8e de finale aller de Ligue des champions à Dortmund.

Les Parisiens reprennent tout de même 12 points d'avance sur Marseille en tête de la Ligue 1, grâce notamment à des buts d'Angel Di Maria et Kylian Mbappé. Pour leur dernier véritable test avant l'Europe - ils se déplaceront encore à Dijon en Coupe de France et à Amiens en Ligue 1 -, les Parisiens pourront également se réjouir de n'avoir perdu personne sur blessure.

Pour Lyon, à l'inverse, ça se gâte: avec un petit point sur les trois dernières journées, le club de Rudi Garcia n'y arrive plus et recule de trois places, au neuvième rang du classement. A sept points de la dernière place européenne, occupée par Lille, quatrième avec 40 points.

. Montpellier cinquième, Saint-Etienne à la traîne

Fin des turbulences. Après trois matches sans gagner toutes compétitions confondues, Montpellier s'est relancé en battant Saint-Etienne (1-0) grâce à une tête d'Andy Delort (25e).

Les Héraultais (37 pts) reprennent la 5e place à Monaco (7e, 35 pts), chez qui ils se déplaceront vendredi pour un duel qui en dira long sur leurs ambitions européennes.

Pour les Verts, ce troisième revers de suite en championnat accable une équipe qui a, de nouveau, étalé de grandes lacunes offensives. Elle a été incapable de profiter des occasions permises par sa supériorité numérique, après l'expulsion de Junior Samba (42e).

"On est dans une spirale difficile. On a besoin de confiance", a reconnu l'entraîneur Claude Puel.

Sa formation, toujours sous la menace de la zone de relégation (15e, 28 pts), devra gagner à Epinal (N2) jeudi en quart de finale de Coupe de France, pour relever le bilan d'une saison jusque-là compliquée.

. Strasbourg monte encore

0-0 à l'aller, 0-0 en Coupe de la Ligue, et... 3-0 au retour! Strasbourg a enfin réussi à percer le coffre-fort Reims, grâce au défenseur Alexander Djiku (50e), à la recrue Majeed Waris (82e) et à Kenny Lala (90e+4 s.p.).

Ce troisième succès en quatre matches permet aux Alsaciens, en forme, de grimper à la 6e place (36 pts), à un point de Montpellier. A Lyon dimanche prochain, ils en sauront plus sur leur capacité à jouer les trouble-fête en fin de saison. Les Lyonnais, eux, devront compter sur cette réception pour se relancer.



