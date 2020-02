Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 20 minutes

Plusieurs incendies se sont déclenchés en Haute-Corse dans la nuit de lundi à mardi, dont un de 250 hectares à Olmeto-di-Tuda, alors que l'île est toujours en vigilance orange pour vents violents.

L'incendie de 250 hectares au sud de Bastia suscite "une vigilance très particulière", a indiqué la préfecture de Haute-Corse qui n'a dénombré aucun blessé.

"Une bergerie et des hameaux ont été placés sous vigilance" parce qu'ils pourraient être menacés par cet incendie qui mobilisait mardi matin 120 pompiers, a précisé la préfecture.

Près de 2.000 foyers étaient privés d'électricité au petit matin en Haute-Corse, a précisé la même source.

"Les inquiétudes ont été fortes cette nuit mais sont retombées même si la plus grande vigilance est de mise", a précisé à l'AFP le préfet François Ravier.

Aucun moyen aérien ne pouvait être engagé du fait des conditions météorologiques, selon les pompiers.

Un autre incendie, qui s'était déclaré lundi à Pietracorbara, dans le Cap Corse, n'a pas évolué dans la nuit et a ravagé 70 hectares de végétation. Il était toujours sous surveillance mardi matin.

Quelques 200 pompiers sont également restés mobilisés toute la nuit "en surveillance active" sur l'incendie de Quenza, qui a débuté mardi dernier et a ravagé 1.500 hectares.

Mardi matin, les vents d'ouest sud-ouest continuaient de souffler violemment avec des rafales de 150 à 210 km/h, de la Balagne au Cap Corse et vers Sagro, selon Météo-France. Des rafales ont atteint 219 km/h au sémaphore du Cap Corse, a précisé l'organisme rappelant que le record était de 225 km/h en janvier 2018.

Dans la région bastiaise, le vent continuait de se renforcer et les rafales ponctuelles devaient atteindre en cours de matinée 130 à 160 km/h avant de faiblir progressivement mardi en cours d'après-midi.

Dans l'aérien, plusieurs vols d'Air Corsica et Air France ont été annulés à Bastia, Calvi et Figari. L'activité portuaire au départ de Bastia et l'Ile Rousse était également suspendue mardi matin. L'université de Corse, à Corte, est fermée.



