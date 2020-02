Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 33 minutes

Les forces du régime de Bachar al-Assad et des combattants alliés ont repris mardi aux jihadistes et rebelles le dernier tronçon d'une autoroute clé dans le nord-ouest de la Syrie, région qui a aussi été le théâtre de récents accrochages meurtriers entre Damas et Ankara.

