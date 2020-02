Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

L'ailier Damian Penaud et le talonneur Camille Chat, privés sur blessure du début du tournoi des Six nations, sont dans le groupe de 28 joueurs retenus pour affronter le pays de Galles, groupe dans lequel figure également le centre Virimi Vakatawa, absent contre l'Italie, a annoncé la FFR mardi.

Le retour de Damian Penaud tombe à point nommé puisque Vincent Rattez, qui l'avait remplacé pour les deux premières rencontres du tournoi, souffre d'une fracture du péroné suite à un choc lors de la rencontre face à l'Italie, remportée 35-22 par les Bleus.

Penaud souffrait d'une lésion au mollet gauche subie lors de l'un des derniers entraînements du XV de France avant la réception de l'Angleterre lors de la première journée (24-17).

Camille Chat, qui est déjà à 24 ans l'un des Français les plus capés avec 26 sélections, était quant à lui touché à un mollet lors des deux premières journées.

Autre retour: celui de Virimi Vakatawa, blessé à un triceps contre l'Angleterre et absent contre l'Italie.

En tête du tournoi des Six nations après deux journées, la France se déplace le 22 février à Cardiff pour y affronter le pays de Galles, tenant du titre, qui n'a pas renoncé à doubler la mise malgré une défaite samedi en Irlande (24-14).

La liste des 28 joueurs retenus:

Premières lignes: Cyril Baille (Stade Toulousain, 26 ans, 19 sélections), Demba Bamba (Lyon, 21 ans, 9 sélections), Camille Chat (Racing 92, 24 ans, 26 sélections), Jean-Baptiste Gros (Toulon, 20 ans, 0 sélection), Mohamed Haouas (Montpellier, 25 ans, 2 sélections), Julien Marchand (Stade Toulousain, 24 ans, 4 sélections), Jefferson Poirot (Bordeaux-Bègles, 27 ans, 35 sélections)

Deuxièmes lignes: Bernard Le Roux (Racing 92, 30 ans, 39 sélections), Boris Palu (Racing 92, 23 ans, 2 sélections), Romain Taofifenua (Toulon, 29 ans, 15 sélections), Paul Willemse (Montpellier, 27 ans, 5 sélections)

Troisièmes lignes: Grégory Alldritt (La Rochelle, 22 ans, 13 sélections), Dylan Cretin (Lyon, 22 ans, 0 sélection), François Cros (Stade Toulousain, 25 ans, 4 sélections), Charles Ollivon (cap, Toulon, 26 ans, 13 sélections), Cameron Woki (Bordeaux-Bègles, 21 ans, 2 sélections)

Demis de mêlée: Antoine Dupont (Stade Toulousain, 23 ans, 22 sélections), Baptiste Serin (Toulon, 25 ans, 34 sélections)

Demis d'ouverture: Matthieu Jalibert (Bordeaux-Bègles, 21 ans, 3 sélections), Romain Ntamack (Stade Toulousain, 20 ans, 14 sélections)

Centres: Gaël Fickou (Stade Français, 25 ans, 53 sélections), Virimi Vakatawa (Racing 92, 27 ans, 22 sélections), Arthur Vincent (Montpellier, 20 ans, 2 sélections)

Ailiers: Gabriel Ngandebe (Montpellier, 22 ans, 0 sélection), Damian Penaud (Clermont, 23 ans, 16 sélections), Teddy Thomas (Racing 92, 26 ans, 18 sélections)

Arrières: Anthony Bouthier (Montpellier, 27 ans, 2 sélections), Thomas Ramos (Stade Toulousain, 24 ans, 9 sélections)



