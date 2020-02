Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les demi-finales de la Coupe de France se dessinent: 24 heures après Rennes, Lyon et le PSG se sont qualifiés mercredi pour le dernier carré de la compétition, en attendant le dernier quart de finale jeudi soir entre Epinal et Saint-Etienne.

Les demi-finales de la Coupe de France se dessinent: 24 heures après Rennes, Lyon et le PSG se sont qualifiés mercredi pour le dernier carré de la compétition, en attendant le dernier quart de finale jeudi soir entre Epinal et Saint-Etienne.



Si la victoire parisienne à Dijon n'a souffert aucune discussion (6-1), le billet lyonnais pour le prochain tour a mis davantage de temps à être composté.

Dans un match pauvre en occasions franches, le penalty de Moussa Dembélé repoussé par Yohann Pelé à la 69e minute aurait pu coûter cher à l'OL.

Mais les hommes de Rudi Garcia ont tout de même émergé 1-0 grâce à un but de Houssem Aouar une dizaine de minutes plus tard (81e).

Avant le coup d'envoi, les deux Olympiques pouvaient se prévaloir d'une statistique flatteuse: Marseille était invaincu depuis 16 matches, et Lyon engagé dans quatre compétitions, comme le PSG que l'OL affrontera d'ailleurs en finale de la Coupe de la Ligue.

Au coup de sifflet final, la série phocéenne est brisée et les Rhodaniens se relancent, après leur défaite 4-2 au Parc des Princes, dimanche en Ligue 1.

Plus tôt dans la soirée, le PSG a dicté sa loi à Dijon, en s'imposant 6-1 au stade Gaston-Gérard.

Le club de la capitale a rapidement pris les commandes de la partie grâce à un centre puissant du jeune Néerlandais Mitchel Bakker (19 ans) dévié dans le but par le défenseur bourguignon Wesley Lautoa.

Si l'égalisation de Mounir Chouiar a fait douter le PSG quelques instants, Paris a déroulé après le but de Mbappé (44e), Sarabia s'offrant notamment un doublé.

Plantureux, le succès des hommes de Thomas Tuchel leur promet un calendrier chargé dans les prochaines semaines, puisque les demi-finales de la Coupe de France sont programmées les 3 et 4 mars, une semaine avant le match retour des 8es de finale de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund.

Les Parisiens connaîtront jeudi leur adversaire en demi-finales: le tirage au sort est prévu avant le dernier quart de finale, qui oppose Epinal (4e division), dernier rescapé des divisions inférieures à la Ligue 1, à Saint-Etienne à 21H00.

Mardi, le tenant du titre rennais a été le premier club à se qualifier pour le dernier carré, en écartant facilement Belfort en déplacement (3-0).

Les résultats et le programme des quarts de finale de la Coupe de France:

mardi

Belfort (4e division) - Rennes 0-3

mercredi

Dijon - Paris 1-6

Lyon - Marseille 1-0

jeudi

(21H00) Epinal (4e division) - Saint-Etienne



Par Aurélie MAYEMBO - © 2020 AFP