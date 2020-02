Le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, ancien grand espoir du ski alpin capable de coups d'éclat, fait preuve cette saison d'une régularité sans faille qui le place idéalement dans la course au gros globe de cristal, à la surprise générale.

Alexis Pinturault, Henrik Kristoffersen... Les deux grands favoris à la succession de l'octuple tenant du titre Marcel Hirscher, retraité, sont toujours dans le coup. Mais avec les épreuves de vitesse de Saalbach (Autriche) jeudi et vendredi, Aleksander Kilde, 2e à 47 points de Kristoffersen et 14 points devant Pinturault (présent pour le super-G), a l'occasion de prendre la tête du classement et de ne plus la lâcher.

"Être dans cette position, de savoir que je me bats pour cela, c'est incroyable, a expliqué Kilde, âgé de 27 ans, à l'AFP. Je ne sais pas pourquoi mais je prends un immense plaisir sur les skis."

Le costaud norvégien (1,81 m, 95 kg), roi de la salle de musculation, se surprend lui-même, alors qu'il n'avait jamais fait mieux que 7e du général de la Coupe du monde en 2016 et 2017. "Ces six dernières années j'ai énormément travaillé sur un équipement que je puisse développer moi-même, détaille celui qui est retourné l'été dernier chez Atomic après avoir passé deux saisons avec la marque Head. Et cette année je n'ai pas été une seule fois blessé, j'ai pu travailler de façon constante."

"Dans le portillon, je sais ce que j'ai à faire, je sais que je vais être rapide, que je suis l'un des meilleurs du monde. Ca me donne une réelle confiance, un sentiment que je ne connaissais pas. Je prends plaisir sur mes skis comme jamais."

- Globe de super-G en 2016 -

Sa ligne de statistique cette saison est impeccable: Kilde a disputé 20 courses dont quatre seulement terminées hors du top-10 (une seule sortie de piste), pour huit top-5 dont quatre podiums. Seul bémol: il n'a pas encore gagné. Il espère se rattraper sur les deux courses de Saalbach qui devaient se dérouler en Chine, sur le site des Jeux de 2022, mais ont été déplacées à cause du coronavirus.

Aleksander Kilde ne sort tout de même pas de nulle part: en 2016, il s'adjuge deux courses ainsi que le globe du super-G en fin de saison. "2016 avait été un choc. Je ne m'attendais à rien et d'un coup je me suis retrouvé avec ce globe dans les mains (...) avant mes résultats étaient chaotiques, un jour bons un jour moyens."

Surtout, Kilde fait peur à ses concurrents parce qu'il a confirmé qu'il était un skieur très polyvalent. En plus de la vitesse (descente et super-G), Aleksander Kilde a brillé en géant (4e, 5e et 6e), discipline où il avait été champion du monde junior en 2013, en géant parallèle (7e et 13e) et en combiné (un podium) cette saison. Il s'aligne partout sauf sur les slaloms.

"Si le globe est très serré à la fin, vous pouvez compter sur moi pour m'aligner sur le slalom des finales de Cortina (Italie)", assène-t-il, amusé, à propos de la dernière course de la saison sur laquelle tout pourrait se jouer le 22 mars.

Programme de la Coupe du monde messieurs de Saalbach:

Jeudi 13 février: descente, à partir de 12h45

Vendredi 14 février: super-G à partir de 11h00



AFP