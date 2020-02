Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Fin du rêve pour les amateurs d'Epinal: Saint-Etienne a souffert mais a rejoint Rennes en demi-finales de la Coupe de France en battant l'équipe vosgienne (2-1), jeudi à Nancy.

Dans un stade Marcel-Picot bien garni et bouillant, les Spinaliens n'ont pas réussi à rééditer l'exploit réalisé au tour précédent contre Lille sur leur pelouse de la Colombière (2-1).

Menés à la mi-temps, comme face au Losc, les hommes de Xavier Collin n'ont cette fois pas eu les ressources nécessaires pour inverser la tendance. Et ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé.

Les Vosgiens ont encore affiché un visage admirable et ont fait douter des Stéphanois qui ont dû batailler pour rejoindre les demi-finales, où ils recevront Rennes, le tenant du titre, début mars.

Denis Bouanga (37e) et Mahdi Camara (58e) avaient placé l'ASSE sur la voie du succès, mais un penalty obtenu et transformé par Jean-Philippe Krasso (62e), double buteur contre Lille, a maintenu Epinal dans la partie jusqu'au bout.

Comme lors du tour précédent où ils avaient surpris les Lillois par leur agressivité et leur détermination, les Spinaliens ont entamé la rencontre tambour battant et imposé un pressing qui a beaucoup gêné Saint-Etienne.

Le SAS a crânement joué sa chance sur chaque occasion: ainsi, sur des coups francs de Nicolas Borodine, Christopher Makengo n'a pas cadré sa tête (12e) puis Jean-Philippe Krasso a manqué sa tentative de retourné acrobatique (28e).

- Froide efficacité -

Malmenés, les Verts ont alors fait preuve d'une froide efficacité peu avant la mi-temps: après un ballon perdu par Souleymane Sangaré, Franck Honorat a décalé à l'entrée de la surface Bouanga, qui a trouvé la lucarne opposée d'une superbe frappe enroulée (0-1, 37e).

Au retour des vestiaires, les Vosgiens ont repris leurs offensives, mais ils se sont fait surprendre: sur un centre de Debuchy, Camara a enchaîné un contrôle de la poitrine et une frappe qui est venue se loger au ras du poteau droit (0-2, 58e).

Saint-Etienne pensait avoir fait le plus dur...mais c'était sans compter sur le formidable état d'esprit des joueurs amateurs, qui n'ont jamais abdiqué et ont réduit le score sur penalty par Krasso, qui a enflammé Picot (1-2, 62e).

Porté par le public, le SAS a continué de pousser: ainsi Krasso a tenté une frappe lointaine (84e) puis Mickael Biron a été repris de justesse par Fofana (86e). Les Spinaliens ont multiplié les corners et les centres dans la surface forézienne dans les dernières minutes, mais en vain.

Si Saint-Etienne a décroché le dernier billet pour les demi-finales de la Coupe de France, Epinal a gagné le respect du football français.



