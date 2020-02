Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 36 minutes

Clara Luciani a été sacrée "artiste féminine" lors des 35e Victoires de la musique, vendredi soir, avec son premier album au nom prédestiné "Sainte-Victoire".

C'est la belle histoire de la chanson française: loin du cliché du démarrage météorique, Clara Luciani a dû attendre près d'un an pour qu'explose "La grenade", son hit féministe. "Je suis désemparée", a commenté la chanteuse, très émue au moment de recevoir sa distinction.

C'est la seconde Victoire de Clara Luciani, récompensée comme "révélation scène" en 2019.

Mais la reconnaissance fut longue. "Sainte-Victoire" sort en avril 2018 et il faut attendre près de 12 mois pour que "La grenade" éclate sur les ondes. "Qu'est-ce que tu regardes?/T'as jamais vu une femme qui se bat/Suis-moi/Dans la ville blafarde/Et je te montrerai/Comme je mords, comme j'aboie". Des paroles fortes, sur une trame électro, façon années 1980 revisitées, qui ont fait mouche.

Le titre a trouvé un bel écho dans le contexte #MeToo, mais s'est aussi inscrit dans le courant des nouvelles porte-voix du féminisme - ce qu'elles ne cherchaient pas à être d'ailleurs - comme Angèle avec "Balance ton quoi" ou Suzane avec "SLT".

Dans la catégorie "artiste féminine", elle avait face à elle la favorite Angèle et Catherine Ringer.



