Avant son grand rendez-vous à Dortmund mardi, le Paris SG achève un marathon de treize matches samedi à Amiens.

Le vent de la Ligue des champions soufflera aussi dimanche entre Lille (4e) et Marseille (2e), l'affiche de cette 25e journée de Ligue 1.

- PSG: dernier rodage avant Dortmund -

Le 8e de finale aller de la Ligue des champions, c'est mardi à Dortmund, mais auparavant Paris se rend à Amiens, avant-dernier de L1 qui n'a plus gagné depuis début novembre. L'occasion de réaliser des derniers réglages.

Si Thomas Tuchel devrait ménager ses troupes, comme en Coupe de France mardi à Dijon (6-1), il espère enregistrer le retour de Marquinhos, après ceux de Thiago Silva et Juan Bernat. Marco Verratti et Idrissa Gueye, ménagés cette semaine, pourraient également avoir du temps de jeu.

Reste à savoir si l'entraîneur allemand prendra le risque d'aligner Neymar, touché aux côtes depuis le 7 février, alors que la star brésilienne a déjà été privée sur blessure du 8e de finale retour en 2018 et des deux matches contre Manchester United au même stade en 2019.

- Le choc: Lille-Marseille -

Malade fin janvier, Lille a depuis enchaîné trois succès consécutifs qui ont replacé les Dogues dans la course pour la Ligue des champions.

Un nouvelle victoire face à Marseille dimanche (21h00), conjuguée à un faux pas de Rennes (3es) à Reims plus tôt dans la journée (17h00), placerait sur le podium, à six points de l'OM, les coéquipiers du buteur Victor Osimhen, qui devrait signer son retour.

Les Marseillais, tout juste éliminés de la Coupe de France par Lyon mercredi (1-0), n'ont plus que la place de dauphin et la C1 dans le viseur. Eux aussi jouent gros face à un concurrent qu'ils pourraient mettre à bonne distance en empochant les trois points.

Mais si l'OM ne perd plus en L1 depuis octobre, il alterne ces derniers temps courtes victoires et matches nuls, s'en remettant souvent au seul talent de Dimitri Payet. Le meneur de jeu, sorti par précaution contre l'OL (ischio-jambiers), espère répondre présent face aux Lillois.

- Le chiffre: 4 à la suite pour Nîmes ? -

Longtemps avant-dernier de Ligue 1, Nîmes vient de gagner ses trois derniers matches, dont le plus récent à Nice (3-1), son premier succès à l'extérieur. Une série qui a permis aux Crocodiles de s'emparer de la place de barragiste et de prendre quatre points d'avance sur le premier relégable Amiens.

Samedi (20h00), face à Angers (14e), en difficulté depuis plusieurs semaines, les Nîmois visent la passe de quatre, mais ils risquent d'être privés de Romain Philippoteaux (5 buts), très incertain en raison d'une entorse à la cheville droite. Les recrues Nolan Roux et Moussa Koné, buteurs lors des derniers matches, seront elles bien présentes.

- Le joueur: Gradel, sauveur du TFC ? -

Après son nul à Amiens (0-0) qui a mis fin à une série de 11 défaites, Toulouse a replongé avec deux revers. La lanterne rouge reçoit Nice samedi (20h00), pour tenter d'initier une "remontada" vers le maintien.

Les Violets comptent sur le retour de leur capitaine Max-Alain Gradel absent depuis le 7 décembre (quadriceps), même si un point avec le staff médical sera fait samedi. "Son retour, ça donne de la consistance supplémentaire aux entraînements. L'infirmerie quasiment vide, c'est évidemment une bonne nouvelle," a indiqué son entraîneur Denis Zanko, privé seulement du milieu Kalidou Sidibé et du gardien Lovre Kalinic.



