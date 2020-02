Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

Le président américain Donald Trump a exhorté la Russie à cesser de soutenir les "atrocités" du régime du président syrien Bachar al-Assad, a annoncé dimanche la Maison Blanche.

Pendant une conversation téléphonique avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, M. Trump a "exprimé sa préoccupation au sujet des violences à Idleb", dans le nord-ouest de la Syrie, et "a exprimé le souhait des Etats-Unis d'assister à la fin du soutien de la Russie aux atrocités du régime d'Assad", a fait savoir la présidence américaine.

Soutenues par les raids aériens de son allié russe, les troupes du régime syrien ont récemment intensifié leur assaut contre la région d'Idleb, où se trouve le dernier bastion rebelle, tuant des centaines de personnes.

En vertu d'un accord de désescalade conclu en 2018 entre Moscou et Ankara, la Turquie dispose de douze postes d'observation dans la province d'Idleb. Mais la tension est montée entre Ankara et Moscou après la mort de 14 turcs tués dans les bombardements des forces gouvernementales syriennes dans la région.

Une délégation turque doit se rendre à Moscou lundi, après une visite de responsables russes la semaine dernière qui n'a abouti à aucun accord concret.



