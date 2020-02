Publié il y a 13 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

Neymar, qui a manqué les quatre derniers matches du PSG en raison d'une blessure aux côtes, fait son grand retour contre Dortmund en huitièmes de finale aller de Ligue des champions, mardi (21h00), selon la composition d'équipe annoncée par l'UEFA.

Neymar, qui a manqué les quatre derniers matches du PSG en raison d'une blessure aux côtes, fait son grand retour contre Dortmund en huitièmes de finale aller de Ligue des champions, mardi (21h00), selon la composition d'équipe annoncée par l'UEFA.



Principale surprise du onze aligné par l'entraîneur parisien Thomas Tuchel: un système à trois attaquants, qui pousse Mauro Icardi, l'un des "Quatre Fantastiques", sur le banc des remplaçants.

Pour Neymar, qui n'avait pas pu jouer les 8es de finale de C1 l'an passé avec Paris en raison d'une grave blessure au pied, le match à Dortmund signe son grand retour à ce stade de la compétition reine européenne.

"Cela change tout pour les coéquipiers, pour Kylian (Mbappé)... Cela me donne beaucoup de confiance, ainsi qu'à toute l'équipe. S'il manque, on n'a pas un autre joueur d'une telle qualité", a déclaré son entraîneur Thomas Tuchel, lundi.

Le N.10 brésilien animera un trident d'attaquants composé de Mbappé et Angel Di Maria. En défense, Layvin Kurzawa, préféré à Juan Bernat, accompagne Thomas Meunier, Thiago Silva et Presnel Kimpembe, tout juste de retour de blessure.

Marquinhos, dans une position hybride entre défenseur et milieu de terrain, sera en soutien de Marco Verratti et Idrissa Gueye.

En face, Dortmund a aligné la même équipe qui a dévoré Francfort (4-0) lors de sa dernière répétition vendredi sur son terrain. Avec un trident offensif mené par les prodiges Erling Haaland et Jadon Sancho, âgés seulement de 19 ans.

Le PSG, qui a fait de la Ligue des champions son objectif suprême depuis son rachat par le fonds qatari QSI en 2011, reste sur trois éliminations consécutives au stade des huitièmes de finale.

Les équipes:

Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Hummels, Zagadou - Hakimi, Can, Witsel, Guerreiro - Sancho, Haaland, Thorgan Hazard

Entraîneur: Lucien Favre (SUI)

Paris SG : Navas - Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Kurzawa - Gueye, Verratti, Marquinhos - Di Maria, Neymar, Mbappé

Entraîneur: Thomas Tuchel (GER)



Par Pauline FROISSART - © 2020 AFP