Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 40 minutes

Le jury d'un tribunal pénal de Manhattan doit se réunir mardi matin pour entamer ses délibérations après trois semaines et demi de procès du producteur Harvey Weinstein, dont le sort paraît incertain. Celui qui fut jadis le producteur de cinéma indépendant le plus puissant au monde est-il coupable de viol et d'agression sexuelle, avec comportement prédateur comme circonstance aggravante ? C'est la question à laquelle vont devoir répondre à l'unanimité les douze jurés du procès.

