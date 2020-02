Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 23 minutes

Le danois Jens Nygaard Knudsen, inventeur de la fameuse figurine Lego, est mort mercredi à l'âge de 78 ans à Hvide Sande, sur la côte Ouest du Danemark, a indiqué samedi l'un de ses

"Il avait une imagination fantastique, il avait tellement d'idées", a confié à l'AFP Niels Milan Pedersen.

Jens Nygaard Knudsen a travaillé chez Lego de 1968 à 2000 et a dessiné dans les années 70 le fameux petit bonhomme aux bras et jambes mobiles, qui a été lancé en 1978.

La marque a décidé de mettre sur son visage une expression neutre, sans mention de sexe ou de race, afin de laisser libre cours à l'imagination des enfants.

"Il a créé cette figurine pour mettre de la vie dans les maisons" et les structures fabriquées en briques Lego, a dit sa veuve, Marianne Nygaard Knudsen, à la chaîne de télé TV2.

Fondé en 1932 par Ole Kirk Christiansen, le groupe Lego employait plus de 17.000 personnes à la fin de 2018. Sa fameuse brique encastrable a été lancée sous sa forme moderne en 1958.



Par VITORIA VELEZ - © 2020 AFP