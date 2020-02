Publié il y a 13 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

L'entraîneur du Paris SG, Thomas Tuchel, a laissé le gardien Keylor Navas sur le banc et redonné sa confiance à l'attaquant Edinson Cavani, titularisé dimanche contre Bordeaux en Ligue 1, selon les compositions officielles.

L'Uruguayen avait été laissé sur le banc pour la défaite à Dortmund en Ligue des champions mardi.

Cavani, en quête de son 200e but avec le PSG, sera associé à Kylian Mbappé en attaque, dans un onze où figure Neymar et Angel Di Maria. Soit quatre joueurs offensifs, contrairement au schéma lancé sur le terrain de Dortmund (2-1), où un système à trois défenseurs centraux avait été privilégié par le technicien allemand.

Le principal changement côté parisien est le remplacement de Navas par Sergio Rico dans les buts, le Costaricain étant habituellement l'inamovible portier du PSG en L1.

L'Allemand Thilo Kehrer est positionné à droite de la défense, en l'absence de Thomas Meunier et Colin Dagba, respectivement malade et blessé. Cela fera figure de test pour le jeune défenseur (23 ans), qui pourrait jouer à ce poste lors du 8e retour de C1 le 11 mars, Meunier étant suspendu.

A gauche, Juan Bernat a été titularisé, après avoir été préservé à Dortmund en raison de son manque de rythme.

Côté Girondins, l'attaquant François Kamano débutera sur le banc, Paulo Sousa ayant aligné Samuel Kalu.

Les équipes

Paris SG: Rico - Kehrer, T. Silva (cap.), Kimpembe, Bernat - Di Maria, Verratti, Marquinhos, Neymar - Cavani, Mbappé

Bordeaux: Costil (cap.) - Koscielny, Pablo, Benito - Sabaly, Basic, Otavio, Kwateng - Kalu, Hwang, De Préville

