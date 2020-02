Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 34 minutes

Le président de la Fédération italienne de football (FIGC) Gabriele Gravina a annoncé lundi avoir demandé aux autorités la possibilité de faire disputer à huis-clos les prochains matches de Championnat d'Italie, ainsi que la rencontre Inter Milan-Ludogorets en Ligue Europa, du fait de la progression du nouveau coronavirus dans le pays.

"Nous avons fait une demande officielle au ministre de la Santé Roberto Speranza afin de faire disputer à huis-clos le match de Ligue Europa entre l'Inter et Ludogorets prévu jeudi", a déclaré Gravina à la presse après une réunion du conseil fédéral à Rome.

"Nous attendons une réponse rapide, mais on nous a parlé d'une issue positive", a-t-il ajouté.

Le président de la FIGC a expliqué qu'une demande similaire avait été faite pour les matches de Serie A du week-end à venir, notamment le choc entre la Juventus, leader du championnat, et l'Inter Milan (3e).

"Nous aurons probablement dès dimanche des matches à huis-clos", c'est à dire sans spectateurs, a déclaré M. Gravina.

Plus de 200 cas de nouveau coronavirus ont été enregistrés en Italie, où cinq personnes sont mortes de la maladie.

Quatre matches de Serie A ont été reportés le week-end dernier. Lundi, la fédération de rugby a de son côté annoncé le report de tous les matches de championnat prévus le week-end à venir.



