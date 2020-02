Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 52 minutes

Considéré par Pékin comme sa "plus grande urgence sanitaire" depuis 1949, le nouveau coronavirus a forcé dimanche la Corée du Sud à proclamer l'état d'alerte maximum, l'Italie à mettre des villes en quarantaine, à interrompre les festivités du carnaval de Venise et plusieurs pays à se protéger de la propagation rapide du virus en Iran. Inquiets de la multiplication en Iran des cas (43 au total) et des décès (huit), l'Arménie, la Turquie, la Jordanie, le Pakistan et l'Afghanistan ont fermé leur frontière ou restreint les échanges avec ce pays. Ces mesures sont présentées comme temporaires. Lors d'une réunion du G-20 en Arabie Saoudite, la directrice du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, a estimé que "le virus Covid-19, une urgence sanitaire mondiale, a perturbé l'activité économique en Chine et pourrait mettre en péril la reprise" de l'économie mondiale.

