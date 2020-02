Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

Plus d'un millier de cas en Corée du Sud et toujours plus de pays touchés: la pneumonie virale se répand dans le monde entier pendant que les bilans diminuent en Chine, à l'épicentre de l'épidémie.

