Publié il y a 29 minutes / Actualisé il y a 29 minutes

Emmanuel Macron effectuait jeudi matin une visite à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris où est décédé la veille le premier Français victime du coronavirus, a constaté un journaliste de l'AFP.

Emmanuel Macron effectuait jeudi matin une visite à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris où est décédé la veille le premier Français victime du coronavirus, a constaté un journaliste de l'AFP.



Le président de la République doit ensuite s'envoler pour Naples où il rencontrera le Premier ministre italien, Giuseppe Conte, à l'occasion d'un sommet franco-italien perturbé par la crise du coronavirus.

Le chef de l'Etat, qui doit s'entretenir avec le personnel de la Pitié-Salpêtrière, était accompagné par le ministre de la Santé Olivier Véran, le directeur général de la Santé Jérôme Salomon et le directeur général de l'AP-HP Martin Hirsch.

M. Macron doit "délivrer un message rassurant" et "assurer les Français de la pleine mobilisation des services de santé français qui figurent parmi les plus performants au monde", a expliqué l'Elysée.

Il doit notamment visiter le bâtiment Eole, inauguré en septembre 2019, qui s'occupe des maladies respiratoires et qui pourrait accueillir des patients atteints du coronavirus.

Cette visite, tenue secrète jusqu'au dernier moment, intervient alors que l'exécutif et le gouvernement se déploient contre le coronavirus qui a fait un deuxième mort en France mercredi et alimente les craintes d'une épidémie de grande ampleur.

Les chefs de partis représentés au Parlement, les présidents de groupes parlementaires et les présidents d'assemblées sont conviés jeudi matin à Matignon autour d'Edouard Philippe afin de faire un point sur la situation liée à l'épidémie.

"Aujourd'hui en France, il y a moins d'une vingtaine de cas" et l'heure est à "construire", "avec beaucoup de rigueur", une "réponse graduée en fonction de l'état de propagation du virus", a souligné la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye sur Europe 1, qui a rappelé que la France n'était pas à l'heure actuelle dans une situation "épidémique".

Une enquête est en cours pour retracer le parcours de ce premier Français décédé, un enseignant de 60 ans qui n'avait pas voyagé dans une zone à risque.

Pour l'heure, le bilan de la maladie Covid-19 en France est de deux morts (l'enseignant et un touriste chinois de 80 ans), douze guérisons et quatre malades hospitalisés.

Cela représente 18 personnes au total, mais la découverte de nouveaux cas semble s'accélérer. Deux ont été annoncés mardi soir, trois mercredi matin, dont le sexagénaire décédé, et un mercredi soir. Aucun malade n'avait été repéré en France depuis le 15 février, mais entretemps, la maladie a gagné l'Italie, pays frontalier qui est aussi celui d'Europe le plus touché.



Par Nicolas DELAUNAY - © 2020 AFP