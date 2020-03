Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 3 minutes

Rachida Dati (LR) arrive en tête des intentions de vote au premier tour des municipales à Paris (25%), suivie de la maire sortante PS Anne Hidalgo (24%) et de l'ex-ministre LREM de la Santé Agnès Buzyn (20%), selon un sondage Ifop-Fiducial paru dimanche

Dans cette étude pour le Journal du dimanche et Sud Radio, le candidat EELV David Belliard est crédité de 11%, le marcheur dissident Cédric Villani de 8% et l'insoumise Danielle Simonnet de 5%.

