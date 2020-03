Publié il y a 35 minutes / Actualisé il y a 28 minutes

La propagation accélérée du coronavirus en France, qui affecte désormais plus de 600 personnes, sonne la mobilisation générale des services de santé, en particulier dans les deux départements les plus touchés, l'Oise et le Haut-Rhin, dont les écoles et les crèches garderont portes closes à partir de lundi. Selon les derniers chiffres, on dénombre en France 716 cas confirmés et 10 décès.

La propagation accélérée du coronavirus en France, qui affecte désormais plus de 600 personnes, sonne la mobilisation générale des services de santé, en particulier dans les deux départements les plus touchés, l'Oise et le Haut-Rhin, dont les écoles et les crèches garderont portes closes à partir de lundi. Selon les derniers chiffres, on dénombre en France 716 cas confirmés et 10 décès.