Publié il y a 47 minutes / Actualisé il y a 47 minutes

L'épidémie gagne les stades français.

Pour la première fois en Ligue 1, le risque de propagation du nouveau coronavirus a contraint la Ligue (LFP) à reporter sine die une rencontre, l'affiche Strasbourg - Paris SG prévue samedi (17h30).

Milan-Sanremo annulé, matches de football à huis clos en Italie, Italie-Angleterre de rugby reporté, Marathon de Paris décalé à octobre... Le Championnat de France ne fait plus exception: lui aussi a bouleversé son calendrier face au danger sanitaire.

"Faisant suite à un arrêté de la préfecture du Bas-Rhin concernant la propagation du coronavirus", la rencontre entre le Racing et le PSG est "reportée", a écrit la LFP dans la soirée, à moins de 24 heures du coup d'envoi de la rencontre au stade de la Meinau.

L'instance, qui se réjouissait jusque-là du maintien de toutes les rencontres, a dû se résoudre à cette décision de dernier recours, face au constat de l'évolution rapide du nombre de cas dans la région.

Le nombre de personnes testées positives au nouveau coronavirus (81) a été multiplié par huit en 48 heures dans le département limitrophe du Haut-Rhin, où les crèches et établissements scolaires seront fermés pour 15 jours, selon une annonce vendredi soir du Premier ministre Edouard Philippe.

"La venue de 26.000 spectateurs dans le stade de la Meinau, dont un quart venant du département du Haut-Rhin, est un facteur susceptible de favoriser la propagation du Covid-19", a justifié la préfecture du Bas-Rhin dans un communiqué.

"Face aux risques liés au coronavirus et à sa propagation, nous comprenons que la santé des personnes, en l'occurrence celles des spectateurs qui désiraient se rendre à la Meinau, représente une priorité absolue", a réagi le président du club de Strasbourg Marc Keller.

-"Sentiment inconfortable"-

Pour Chambly-Le Mans (L2), vendredi à Beauvais dans l'Oise, un autre foyer du virus, la LFP avait pris le parti de disputer la rencontre à huis clos. C'est la même option qui a été prise en Italie, le pays européen le plus touché par l'épidémie.

Mercredi, le gouvernement italien a annoncé que toutes les compétitions sportives allaient se tenir dans des enceintes vidées de leurs spectateurs jusqu'au 3 avril.

En effet, la décision de reporter la rencontre est la plus problématique du point de vue du calendrier, surtout lorsqu'il s'agit du Paris SG, club toujours engagé dans quatre compétitions différentes, dont la Ligue des champions.

Le leader de L1 s'est rendu en Alsace dans la soirée, et n'a appris cette décision qu'une fois sur place. S'il gagne en repos, une bonne nouvelle avant d'affronter Dortmund en 8e de finale retour de C1 mercredi, il n'a pas fait l'économie d'un aller-retour en avion.

L'équipe de Thomas Tuchel peut désormais se tourner entièrement vers le choc très attendu contre le Borussia. Mais dans quelles conditions? Ce report laisse plus que jamais planer la menace d'un Parc des princes à huis clos pour le match le plus important de la saison.

"Je n'ai personnellement pas peur (du virus). Mais c'est un sentiment inconfortable", a déclaré l'entraîneur allemand vendredi après-midi. "S'il y a des décisions (de huis clos), on doit les accepter. Mais nous sommes plus forts devant notre public, c'est clair."



