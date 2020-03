Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

Le ministre de la Culture Franck Riester a été contaminé par le nouveau coronavirus, a indiqué lundi son cabinet à l'AFP, soulignant qu'il était "en forme" et à son domicile parisien.

"Le ministre a été testé positivement aujourd'hui" après avoir manifesté des "symptômes", a précisé le cabinet, notant que Franck Riester avait passé plusieurs jours la semaine dernière à l'Assemblée nationale où plusieurs cas ont été confirmés.

Interrogé par l'AFP, Matignon a indiqué que "les règles pour les ministres sont les mêmes que pour tous les Français". "Pour le gouvernement, les règles de prudence et les gestes barrières demeurent de mise", a-t-on ajouté de même source.

Franck Riester avait passé plusieurs jours la semaine dernière devant la commission des affaires culturelles de l'Assemblée pour présenter son projet de loi sur la communication audiovisuelle.

Après l'annoncé des premiers cas avérés au sein de l'Assemblée, il avait indiqué sur Facebook qu'il ne participerait pendant le week-end à des événements prévus de sa campagne municipale à Coulommiers (Seine-et-Marne).

"Les consignes des autorités sanitaires après tout contact avec des personnes infectées par le virus sont claires (...) Ces consignes doivent être respectées par tous", avait-il souligné.

Cinq députés et deux membres du personnel de l'Assemblée nationale ont été contaminés par le coronavirus, dont deux élues ayant participé aux réunions de la commission des affaires culturelles.

Franck Riester n'est pas le premier responsable gouvernemental dans le monde à être contaminé. Plusieurs hauts responsables iraniens figurent parmi les personnes infectées par la pneumonie virale, dont Massoumeh Ebtékar, vice-présidente chargée des Femmes et de la Famille, ou encore le vice-ministre de la Santé, Iradj Harirchi.



