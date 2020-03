Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 11 minutes

Tous les matches de Ligue 1 et Ligue 2 prévus d'ici le 15 avril auront lieu "à huis clos total", a annoncé mardi la Ligue de football professionnel (LFP), après les mesures gouvernementales prises face à la propagation de l'épidémie de coronavirus.

La LFP indique dans un communiqué que les modalités des matches à huis clos seront définies lors de la réunion de son bureau mercredi.

Dans ce délai d'un mois estt notamment concernée l'affiche entre Marseille, 2e de L1, et le Paris SG, leader, qui doit se tenir le dimanche 22 mars.

Lundi, la ministre des Sports Roxana Maracineanu avait affirmé que tous les matches de football d'ici au 15 avril, comme tout rassemblement en France, devraient se plier à la jauge maximale de 1.000 personnes, conformément aux mesures restrictives prises par arrêté ministériel.

La ministre avait assumé que "le huis clos (pouvait) devenir notre doctrine d'organisation des compétitions et du sport professionnel", tout en prônant la "continuité sportive", des préconisations suivies par la LFP.

Dès lundi soir, un premier match de Championnat, Lens-Orléans en Ligue 2, avait été disputé sans spectateurs. En revanche, la rencontre de Ligue 1 entre Strasbourg et le Paris SG, initialement prévue samedi 7 mars à 17h30, avait été reportée.

Trente personnes sont décédées, soit cinq de plus par rapport à lundi, et 1.606 au total ont été contaminées en France par le nouveau coronavirus selon un nouveau bilan publié mardi en début d'après-midi par le ministère de la Santé.



Par Helen ROXBURGH et Poornima WEERASEKARA - © 2020 AFP