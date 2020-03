Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 23 minutes

Audace, altercations, annulations.

.. A moins d'une semaine du premier tour des municipales, la campagne est toujours perturbée par le coronavirus, mais elle réserve aussi quelques surprises avec des prises de bec entre candidats et le retour en meeting d'un ancien président.

L'agenda du jour

A Marseille, Stéphane Ravier, le candidat RN ne manque pas d'audace. Lundi, il communiquait son agenda pour la semaine aux médias. Au programme, tractages, rencontres publiques. Mais, pour samedi, il annonce qu'il va "dormir" pour être en forme dimanche car, à 20H00, il a prévu d'"être élu au 1er tour".

L'effet domino du jour

Les annulations de réunions publiques, suite à l'interdiction de tous les rassemblements de plus de 1.000 personnes, se poursuivent.

A Paris, les meetings prévus jeudi pour la liste menée par l'écologiste David Belliard et la maire sortante Anne Hidalgo ont été déprogrammés.

A Marseille, Martine Vassal, la candidate LR, a annoncé l'annulation de ses trois dernières réunions publiques.

Le meeting du Printemps Marseillais (large union de la gauche) et celui de Bruno Gilles, candidat dissident LR, ont également été supprimés.

A Lyon, Villeurbanne et Saint-Étienne, des candidats ont également annulé leur meeting.

Le pari sportif du jour

Dans le trombinoscope de la liste du maire sortant à Saint-Léger-de-Linière, petite commune de 3.600 habitants à la périphérie d'Angers, un sourire que les supporters connaissent bien: Pierrick Capelle, footballeur au club d'Angers.

Le joueur est sous contrat jusqu'en 2021. A 32 ans, il se verrait bien prolonger et terminer sa carrière à Angers, mais il pourrait aussi se retrouver loin de son mandat.

En raison de ces aléas de carrière, les sportifs attendent en général d'avoir remisé les crampons pour s'engager aux élections locales.

Le parrain du jour

Nicolas Sarkozy sera lundi soir au côté de Rachida Dati, candidate LR à la mairie de Paris lors d'un meeting. Après Lyon et avant Perpignan, l'ancien président de la République s'engage dans la campagne des élections municipales.

L'assemblée, limitée à 900 personnes, se réunira salle Gaveau, là même où Nicolas Sarkozy avait fêté sa victoire à l'élection présidentielle de 2007.

Les poussins du jour

Yann Touchot, 19 ans, candidat sur une liste d'union de gauches à Vanves (Hauts-de-Seine), n'apprécie pas qu'on lui fasse des réflexions sur son âge.

Les "jeunes candidat.e.s" n'ont pas à subir "le paternalisme" et "les remarques sur [leur] âge et [leur] prétendue inexpérience", écrit-il sur Twitter.

Un candidat LREM à Aix-en-Provence, lui-même âgé de 21 ans, lui a répondu: "il faut savoir accepter la critique et les remarques (...) ça suffit la victimisation".

Cette prise de bec a drainé d'autres utilisateurs du réseau social et éclipsé une tribune signée par 100 élus ou candidats aux élections municipales de moins de 30 ans qui appelaient dimanche dans le Parisien-Aujourd?hui en France les jeunes à se mobiliser pour le scrutin municipal.

L'inspiration du jour

Philippe Vardon, candidat RN à Nice, cite Bernie Sanders, candidat marqué à gauche des primaires démocrates aux USA, parmi ses modèles d'après un article de l'Express.

L'ancien dirigeant identitaire est connu pour ses discours virulents contre l'islam et l'immigration.

Aujourd'hui, il loue la "capacité à mener une campagne permanente, même entre deux échéances électorales" du sénateur américain de 78 ans.

Le sondage du jour

54% des Français disent que la situation nationale comptera dans leur vote, contre 44% qui pensent le contraire, selon un sondage OpinionWay diffusé lundi.

Le projet de réforme des retraites en particulier n'aura pas d'impact sur le vote de 55% des sondés, alors que 43% pensent que si, d'après cette enquête réalisée pour l'UNCCAS (Union Nationale des Centres Communaux d'Action Sociale), Public Sénat, et La Tribune.



