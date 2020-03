Publié il y a 55 minutes / Actualisé il y a 55 minutes

L'entraîneur du Paris SG Thomas Tuchel a choisi de laisser sur le banc au coup d'envoi son attaquant star Kylian Mbappé, insuffisamment remis d'une angine, pour le 8e de finale retour de C1 contre Dortmund que débutera Leandro Paredes, mercredi (21h00) à huis clos.

La titularisation de "Kyky" était une interrogation depuis que le jeune avant-centre, malade, a manqué les séances d'entraînement de lundi et mardi.

Sa présence comme remplaçant constitue un moindre mal pour le technicien allemand qui compte beaucoup sur Mbappé, le Parisien le plus en forme depuis la défaite à l'aller (2-1), pour renverser le Borussia.

En attaque, c'est l'Espagnol Pablo Sarabia qui accompagnera donc Edinson Cavani. L'Uruguayen, longtemps derrière Mauro Icardi dans la hiérarchie des buteurs, va débuter un match de C1 pour la première fois cette saison.

Des "Quatre fantastiques", seuls commenceront Neymar et Angel di Maria.

Le forfait de Thiago Silva a contraint Tuchel à aligner Marquinhos en défense centrale. L'Argentin Leandro Paredes hérite ainsi de la place de milieu de terrain habituellement dévolue au Brésilien, aux côtés d'Idrissa Gueye.

"Leo", absent du groupe en Allemagne, aura la lourde tâche de faire oublier Marco Verratti, suspendu.

Enfin, Juan Bernat a été préféré à Layvin Kurzawa comme latéral gauche, bien que le Français jouait le plus ces dernières semaines. L'Espagnol, touché à un mollet, n'a été titulaire qu'à quatre reprises en 2020.

La rencontre, très attendue, sera jouée à huis clos au Parc des princes, pour éviter la propagation du nouveau coronavirus. Des ultras du club ont prévu de se réunir à l'extérieur du stade pour se faire entendre des joueurs durant le match.

Composition des équipes:

Paris SG: Navas - Kehrer, Marquinhos (cap), Kimpembe, Bernat - Di Maria, Gueye, Paredes, Neymar - Sarabia, Cavani

Dortmund: Bürki - Piszczek (cap), Hummels, Zagadou - Hakimi, Witsel, Can, Guerreiro - Sancho, Haaland, T. Hazard



