Forcer l'exploit dans le silence: c'est la mission du PSG, contraint au huis clos, mercredi en huitièmes de finale retour de Ligue des champions contre Dortmund (21h00), tandis que le tenant Liverpool veut aussi renverser la vapeur, avec ses supporters, face à l'Atlético Madrid.

Décrété en raison de l'épidémie de coronavirus, le huis clos est un handicap supplémentaire pour le PSG, déjà en position précaire après sa défaite 2-1 au match aller en Allemagne, où le Borussia avait bénéficié du soutien de son fameux "Mur jaune". Sur le plan sportif, le Covid-19 avait déjà privé Paris, moins de 24 heures avant le coup d'envoi prévu samedi, d'un match de championnat à Strasbourg. Un repos forcé qui pourrait être préjudiciable aux joueurs de retour de blessure ou en manque de rythme, comme la superstar Neymar.

Au rayon des bonnes nouvelles, le capitaine Thiago Silva est "dans les temps" pour revenir contre Dortmund, a jugé vendredi l'entraîneur Thomas Tuchel. Angel Di Maria, touché à une cuisse, devait déjà jouer à Strasbourg.

La présence de Kylian Mbappé, absent de l'entraînement collectif lundi et mardi, est plus incertaine.

En face, Dortmund se déplace à Paris après une victoire importante en championnat, samedi à Mönchengladbach (2-1), un concurrent direct pour les places européennes et le podium.

Solide en défense (320 minutes sans encaisser le moindre but avant celui concédé samedi à l'autre Borussia), l'équipe allemande pourra aussi compter mercredi sur ses artificiers Erling Haaland et Jadon Sancho.

- Liverpool en alerte -

L'Atlético Madrid, vainqueur 1-0 de Liverpool, le vainqueur de l'édition 2019, au match aller, est aussi en bonne posture. À Anfield pour les huitièmes de finale retour, les Reds seront cependant soutenus par leurs supporters. Samedi, les hommes de Jürgen Klopp ont continué leur cavalier seul en tête de la Premier League en écartant Bournemouth 2-1. En quête de leur premier titre national depuis 30 ans, les Reds ont battu le record de victoires consécutives à domicile en championnat avec 22 succès de rang.

Les trois points ont mis fin à une série de déconvenues: après avoir concédé la défaite à Madrid, Liverpool s'est fait punir 3-0 par l'avant-dernier Watford en championnat et a été éliminé de la Coupe d'Angleterre par Chelsea (2-0).

Et pour le duel crucial contre les Colchoneros, Klopp risque de devoir composer sans son gardien N.1 Alisson, son capitaine Jordan Henderson ou le Suisse Xherdan Shaqiri.

Côté madrilène, l'Atlético reste sur deux matches nuls en Liga, l'un inquiétant contre la lanterne rouge, l'autre plus encourageant samedi contre Séville.

Programme des huitièmes de finale retour de Ligue des Champions, mercredi:

(21h00)

Paris SG - Borussia Dortmund (aller: 1-2)

Liverpool - Atlético Madrid (aller: 0-1)



