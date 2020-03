Publié il y a 29 minutes / Actualisé il y a 2 minutes

La ville de Wuhan a été placée en quarantaine pour cause d'épidémie mais le gouvernement chinois affirme désormais que le coronavirus ne vient pas forcément de Chine et n'hésite plus à s'inspirer de théories du complot.

