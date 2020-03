Publié il y a 57 minutes / Actualisé il y a 55 minutes

Du jamais vu à Paris, à Milan et Madrid. La pire séance depuis 1987 à Londres ou New York. La panique a complètement emporté jeudi les marchés financiers, qui ont visiblement perdu l'espoir d'une réponse économique efficace face a la propagation implacable de la pandémie du nouveau coronavirus. Les autorités tentent pourtant d'apaiser les investisseurs à coups de milliers de milliards, mais leur manque de coordination semble plus inquiéter que rassurer.

Du jamais vu à Paris, à Milan et Madrid. La pire séance depuis 1987 à Londres ou New York. La panique a complètement emporté jeudi les marchés financiers, qui ont visiblement perdu l'espoir d'une réponse économique efficace face a la propagation implacable de la pandémie du nouveau coronavirus. Les autorités tentent pourtant d'apaiser les investisseurs à coups de milliers de milliards, mais leur manque de coordination semble plus inquiéter que rassurer.