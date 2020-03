Ligue des champions, championnats d'Angleterre, d'Allemagne et de France de football, Tour d'Italie cycliste, Formule 1, NBA : le calendrier sportif mondial continue de se réduire comme peau de chagrin en raison de la pandémie de nouveau coronavirus, les rares événements maintenus étant pour la plupart organisés à huis clos.

Voici la liste des principaux évènements sportifs annulés, reportés, déplacés ou menacés :

En football, les compétitions suspendues sont les suivantes :

- France : Ligue 1, Ligue 2 et Ligue féminine "jusqu'à nouvel ordre".

- Championnat d'Angleterre, jusqu'au 3 avril inclus.

- Championnat d'Italie, jusqu'au 3 avril.

- Championnat d'Allemagne, aucune durée précisée.

- Espagne, "au moins les deux prochaines journées" du championnat, initialement programmées du 13 au 22 mars.

- Championnat du Portugal "pour une durée indéterminée".

- Championnat des Pays-Bas, jusqu'à fin mars.

- Ligue nord-américaine de football (MLS) pour 30 jours.

- Les rencontres de Copa Libertadores prévues du 15 au 21 mars.

Les matchs ou compétitions reportés :

- En Ligue des champions, les derniers 8es de finale retour, prévus mardi et mercredi prochains.

- En Ligue Europa, les matches Inter-Getafe et Séville-Roma en 8es de finale n'ont pas eu lieu jeudi. Les 8es de finale retour, prévus jeudi prochains, sont reportés.

- Le match amical entre l'Allemagne et l'Italie le 31 mars à Nuremberg a été annulé sur décision des autorités locales.

- Espagne: la finale de la Coupe du Roi Real Sociedad - Athletic Bilbao prévue le 18 avril (nouvelle date à fixer).

- En France, la finale de la Coupe de la Ligue Paris SG - Lyon, prévue le 4 avril, a été reportée à fin mai. La finale de la Coupe de France Paris SG - Saint-Etienne prévue le 25 avril est en suspens.

- En Amérique du Sud, le début des qualifications pour le Mondial-2022 a été reporté.

Les compétitions incertaines :

- Plusieurs matches amicaux de préparation à l'Euro-2020, dont France-Ukraine et France-Finlande qui doivent se dérouler à huis clos les 27 et 31 mars.

Les compétitions menacées :

ATHLETISME

- Les Mondiaux en salle, prévus du 13 au 15 mars à Nankin en Chine, ont été repoussés à 2021.

. MARATHONS

- L'édition 2020 du marathon de Boston a été reportée du 20 avril au 14 septembre.

- Le marathon de Barcelone, prévu le 15 mars, a été reporté au 25 octobre.

- Le marathon de Paris, prévu le 5 avril, est reporté au 18 octobre.

BADMINTON

- La Fédération mondiale de badminton a suspendu tous ses tournois prévus du 16 mars au 12 avril.

BASEBALL

- Le début de la saison de Ligue majeure de baseball (MLB), prévu le 26 mars, est repoussé.

BASKET

- La NBA est suspendue pour "au moins" un mois, après de premiers cas positifs au sein du Jazz d'Utah.

La Fédération internationale (Fiba) et l'Euroligue ont suspendu toutes les Coupes européennes.

- La "March Madness", la phase finale du championnat universitaire américain, est annulée.

CYCLISME

- Italie: le Giro, premier Grand tour de l'année, est reporté. Les Strade Bianche (7 mars), Milan-Sanremo (21 mars) et Tirreno-Adriatico, prévue entre le 11 et 17 mars, ont été annulés.

- En France, la 8e et dernière étape de Paris-Nice, prévue dimanche, a été annulée. L'épreuve, dont les départs et arrivées étaient à huis clos, s'est achevée samedi.

- La classique cycliste Gand-Wevelgem, prévue le 29 mars en Belgique, a été reportée sine die.

- En Espagne, le Tour de Catalogne, prévu du 23 au 29 mars, a été reporté.

GOLF

- Le Masters d'Augusta, premier Grand chelem de l'année, est reporté. Le Players Championship, cinquième tournoi de golf en terme de prestige, a été annulé après sa première journée, ainsi que trois autres tournois du circuit PGA jusqu'au 5 avril. Les tournois féminins (LPGA) jusqu'à cette date sont reportés, dont le premier Majeur de l'année, l'ANA Inspiration (2-5 avril) en Californie.

HANDBALL

- Le championnat de France de handball hommes (Starligue) est suspendu jusqu'au 22 avril. Le championnat de France de handball femmes est suspendu jusqu'au 5 avril, ainsi que toutes les compétitions amateurs.

- Les compétitions européennes sont suspendues jusqu'au 12 avril.

- Les six tournois de qualification olympique (TQO), programmés du 20 au 22 mars pour les dames et du 17 au 19 avril pour les hommes, sont reportés au mois de juin.

HOCKEY SUR GLACE

- La Ligue nord-américaine de hockey sur glace (NHL) a suspendu son calendrier à trois semaines de la fin de la saison régulière.

PATINAGE ARTISTIQUE

- Les Championnats du monde prévus du 16 au 22 mars à Montréal sont annulés.

PENTATHLON MODERNE

- Les trois dernières étapes de la Coupe du monde, prévuesà Sofia (BUL), Budapest (HUN) et Séoul (KOR), ont été suspendues et seront reprogrammées en mai et/ou juin si possible, a annoncé dimanche la Fédération internationale (UIPM).

RUGBY

- Tournoi des Six nations: quatre matches ont été reportés: Irlande - Italie (7 mars), pays de Galles - Ecosse, Italie - Angleterre et France - Irlande (14 mars). Ils devraient être disputés fin octobre.

- En France, le Top 14 et la Pro D2 sont suspendus jusqu'à nouvel ordre.

- Le Super Rugby, championnat de rugby à XV de l'hémisphère Sud, qui réunit des équipes d'Afrique du Sud, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, d'Argentine et du Japon, est suspendu jusqu'à nouvel ordre.

SPORTS D'HIVER

- La Fédération internationale (FIS) a annulé les dernières étapes et les finales des Coupes du monde féminine et masculine de ski alpin.

- La dernière étape de la Coupe du monde de biathlon, prévue du 20 au 22 mars à Oslo, est annulée.

- La Coupe du monde de ski de fond est terminée après l'annulation des dernières étapes à Québec (Canada), Canmore (Canada) et Minneapolis (Etats-Unis).

SPORTS MECANIQUES

Automobile

- F1: Le Grand Prix d'Australie, première manche du Championnat du monde de F1, prévue dimanche, a été annulé. Les trois suivants, Bahreïn (22 mars), Vietnam (5 avril) et Chine (19 avril), sont également reportés. La tenue des GP des Pays-Bas (3 mai), d'Espagne (10 mai) et de Monaco (24 mai) est également en question.

La saison de Formule E est suspendue pour deux mois.

- L'IndyCar annule toutes ses courses jusqu'à fin avril.

- Championnat du monde WRC: la prochaine manche en Argentine (23-26 avril) est reportée à une date indéterminée.

- Championnat du monde d'endurance: les 1000 miles de Sebring (20-21 mars) sont annulés.

Moto

- Les quatre premiers Grands Prix de la saison (Qatar, Thaïlande, Amériques et Argentine) ont été annulés ou reportés. Le début de la saison a été décalé de deux mois, de début mars au 3 mai.

- Les 24 Heures du Mans motos, prévues les 18 et 19 avril, sont reportées aux 5 et 6 septembre.

Surf

- La première étape du circuit pro à Snappers Rocks, en Australie (26 mars - 5 avril), est annulée.

Tennis

- Les tournois du circuit masculin ATP sont suspendus pendant six semaines jusqu'au 26 avril. Pour la WTA, les tournois de Miami (24 mars-5 avril) et Charleston (6-12 avril) sont annulés.

- La phase finale de la Fed Cup prévue du 14 au 19 avril à Budapest, et qui devait réunir douze nations, a été reportée.

Tennis de table

- L'organisme mondial dirigeant du tennis de table (ITTF) suspend "toutes ses activités", notamment les tournois, jusqu'à la fin avril.

Volleyball

- Les compétitions de volley en France sont suspendues jusqu'à nouvel ordre.

Sport amateur

- La Fédération française de football suspend toutes ses compétitions, ce qui inclut, outre la D1 féminine, les championnats de football amateurs.

- Les Fédérations françaises d'athlétisme (FFA) et de rugby (FFR) ont annulé toutes leurs compétitions, rassemblements et entraînements en groupe.

AFP