Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

L'affrontement politique entre la majorité pro-Pékin et l'opposition pro-démocratie a trouvé à Hong Kong, à cause du coronavirus, un nouveau terrain d'expression: voilà plusieurs semaines que c'est à qui distribuerait gratuitement le plus de masques aux habitants paniqués par l'épidémie.

