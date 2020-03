Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 28 minutes

Le 13 novembre 2015, les attentats de Paris et Saint-Denis faisaient 130 morts et 350 blessés. Quatre ans et demi plus tard, l'enquête tentaculaire menée par cinq juges d'instruction vient d'atteindre son terme avec le renvoi aux assises de vingt suspects.

