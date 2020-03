Rendez-vous dans un an : face à la pandémie de coronavirus, l'Union européenne de football (UEFA) a proposé mardi de repousser à l'été 2021 l'Euro, initialement prévu dans douze pays en juin-juillet, un report historique en 60 ans d'existence du tournoi.

Cette proposition présentée mardi matin lors d'une réunion avec les clubs et les ligues professionnelles doit encore être formellement adoptée par le Comité exécutif de la confédération européenne, réuni dans l'après-midi par visioconférence (14h00/13h00 GMT), a-t-on appris de source proche de l'instance.

Plusieurs fédérations nationales, dont la France et la Norvège, ont anticipé en dévoilant que le tournoi programmé dans douze villes de douze pays aurait lieu du 11 juin au 11 juillet 2021. Un report d'un an de la 16e édition de la compétition, organisée tous les quatre ans sans discontinuer depuis 1960, doit permettre à la Ligue des champions, la Ligue Europa et les championnats nationaux de clubs, suspendus face à la propagation de la maladie, d'aller à leur terme en profitant des dates ainsi libérées.

Dans un communiqué, le président de la Fédération française de football Noël Le Graët a salué une position "sage et pragmatique" de l'UEFA, qui permet "d'envisager de terminer les championnats nationaux professionnels et amateurs qui pourraient se prolonger jusqu'en juin".

- Le football à l'arrêt -

Une décision aussi radicale semblait inéluctable face à la propagation du Covid-19 en Europe, nouvel épicentre de la maladie détectée en décembre en Chine. En Italie, où le coup d'envoi devait être donné le 12 juin à Rome, on recense plus de 2.000 morts. En Espagne, autre pays hôte, les autorités comptabilisaient mardi 500 décès.

Dans ce contexte, tout le football européen s'est mis progressivement à l'arrêt ces dernières semaines. La Ligue des champions et la Ligue Europa ont été suspendues au stade des 8es de finale.

Annuler purement et simplement les Coupes continentales et l'Euro n'était tout simplement pas envisageable pour l'UEFA, ne serait-ce que d'un point de vue financier.

L'organisation de l'Euro-2016 en France avait ainsi généré un bénéfice proche de 850 millions d'euros, avec un chiffre d'affaires total de 1,92 milliard d'euros en incluant tous les postes de recettes (droits TV, revenus commerciaux, billetterie...).

A titre de comparaison, un report de l'Euro-2020 devrait coûter environ 300 millions d'euros, selon un spécialiste du marketing interrogé par l'AFP.

- Embouteillage à l'été 2021 -

Cette proposition va désormais contraindre l'UEFA à négocier à tour de bras pour réserver les stades et les camps de base aux nouvelles dates, rassurer les sponsors et convaincre les diffuseurs qui avaient investi un milliard d'euros lors de l'édition 2016.

Le format origninal du prochain Euro, éclaté dans plusieurs villes dont Budapest, Saint-Pétersbourg, Copenhague ou encore Glasgow, conduit néanmoins à un "impact limité" pour les pays hôtes, dont les investissements ont été réduits.

"C'est très simple pour une ville comme Amsterdam par exemple de reporter quatre matches. Les pays hôtes ont recruté très peu de monde, c'est beaucoup de staff mis à disposition par les fédérations, parfois par les clubs", confie un bon connaisseur du dossier.

En revanche, pour les supporteurs ayant déjà acheté leurs billets et réservé leurs déplacements, le remboursement peut virer au casse-tête. "Sur une compétition habituelle, les gens ont tendance à acheter un aller-retour pour le pays hôte voire un aller simple, puis à voir après. Aujourd'hui c'est peut-être six, huit vols, avec des compagnies aériennes différentes", explique à l'AFP Ronan Evain, directeur général du réseau Football Supporters Europe (FSE).

Sauf bouleversement du calendrier, le report va par ailleurs faire se télescoper le Championnat d'Europe avec l'organisation de l'Euro féminin (7 juillet - 1er août 2021) en Angleterre et, dans une moindre mesure, avec l'Euro des Espoirs en juin en Hongrie et en Slovénie.

Autre paramètre à prendre en compte: le nouveau Mondial des clubs à 24 équipes, porté par le président de la Fifa Gianni Infantino, doit se tenir en Chine au mois de juin 2021, et cette proposition de report laisse présager des négociations serrées entre les deux instances.

AFP