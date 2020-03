Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La pression s'accentuait mercredi sur Bernie Sanders, qui va faire le point sur sa campagne dans la course à la Maison Blanche après une nouvelle série de défaites dans les primaires démocrates face à Joe Biden.

Le sénateur indépendant est reparti dans le Vermont pour "évaluer" dans les prochaines semaines ses chances d'être celui qui affrontera Donald Trump à la présidentielle du 3 novembre, a indiqué son équipe de campagne au lendemain de la claque prise dans les trois Etats en jeu.

"Le sénateur Sanders va parler avec ses partisans pour évaluer sa campagne", a déclaré Faiz Shakir au Washington Post.

"La prochaine primaire est au moins dans trois semaines", a-t-il ajouté, après le report du scrutin dans plusieurs Etats à cause de la pandémie de coronavirus.

Bernie Sanders, "socialiste" autoproclamé de 78 ans, est sous pression depuis fin février. Malgré des débuts laborieux, son rival Joe Biden enchaîne les victoires et a gagné mardi haut la main dans l'Arizona, en Floride et dans l'Illinois.

Avec 19 succès sur 24 scrutins, l'avance de l'ancien vice-président américain semble désormais insurmontable en vue de l'investiture démocrate pour la présidentielle.

"La pression va être énorme sur lui (M. Sanders) pour qu'il quitte la course, parce que c'est terminé", a décrété sur CNN l'ancien conseiller de Barack Obama et analyste démocrate David Axelrod.

L'ancienne sénatrice du Missouri Claire McCaskill a pour sa part estimé sur MSNBC qu'il était "temps" pour M. Sanders de se retirer au profit d'un candidat "qui a clairement la préférence des électeurs".

Bernie Sanders va toutefois "avoir beaucoup de délégués et de pouvoir pour influencer le programme" démocrate lors de la convention du parti prévue à la mi-juillet, a-t-elle souligné.

Pour Robby Sherwood, responsable démocrate de l'Arizona, le sénateur du Vermont n'a désormais "ni chemin, ni raison valable de continuer".

Selon la société spécialisée Advertising analytics, l'équipe de M. Sanders ne diffusait pas de spots publicitaires mercredi sur Facebook et avait stoppé dès mardi ses messages à la télévision.

Cette interruption pourrait être le premier signe d'un prochain retrait, même si son directeur de la communication Mike Casca a nié farouchement tout abandon pour l'instant.

- "Une vision commune" -

Joe Biden, 77 ans, a opéré un retour spectaculaire en rassemblant le camp modéré, dont plusieurs ex-candidats à la présidentielle et d'influents élus qui voient en lui le meilleur candidat pour "battre Donald Trump", objectif numéro un des électeurs démocrates.

Après avoir annoncé qu'il adoptait des propositions de Bernie Sanders et de l'ancienne candidate Elizabeth Warren, aux programmes très à gauche, il s'est adressé mardi soir directement aux jeunes électeurs de M. Sanders: "Je vous ai entendus, je sais ce qui est en jeu, je sais ce que nous devons faire!"

Malgré des désaccords sur "la tactique", les deux hommes partagent "une vision commune" sur la santé, les inégalités ou le réchauffement climatique, a-t-il affirmé lors de son discours retransmis sur internet, crise du coronavirus oblige.

M. Biden a rappelé mercredi matin son expérience de vice-président en affirmant que le pays avait besoin d'un dirigeant "qui sera prêt dès le premier jour", notamment dans la lutte contre le Covid-19.

Bernie Sanders, lui, n'a fait aucune déclaration depuis la soirée électorale. La semaine dernière, il avait déjà reconnu ne pas avoir réussi à convaincre les électeurs sur sa capacité à empêcher Donald Trump d'empocher un second mandat.

Mais il s'est accroché jusqu'ici à la course à l'investiture, tout en promettant qu'il soutiendrait le candidat choisi par les démocrates, quel qu'il soit.

De son côté, Donald Trump, devenu mardi sans surprise le candidat républicain, a estimé que la course était déjà terminée pour Bernie Sanders, comme en 2016 quand il s'était incliné face à Hillary Clinton, la candidate soutenue par les dirigeants démocrates.

Le parti démocrate a réalisé "bien avant l'heure" son "plus beau souhait", vaincre Bernie Sanders, a-t-il affirmé mercredi sur Twitter.

"Maintenant, ils font tout leur possible pour être gentils avec lui pour garder ses partisans. Bernie a abandonné, comme il l'avait fait la dernière fois. Il va bientôt quitter la course!", a ajouté le milliardaire républicain.



