Les Grands Prix des Pays-Bas, d'Espagne et de Monaco qui devaient se disputer en mai ont été reportés à des dates non précisées, ont indiqué jeudi la Fédération internationale de l'automobile (FIA) et Formula 1, le promoteur de la F1.

