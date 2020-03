Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 19 minutes

Les Jeux olympiques de Tokyo pourraient être reportés plus tard dans l'année en raison de la pandémie de coronavirus, a reconnu jeudi le président de la Fédération internationale d'athlétisme Sebastian Coe, tout en affirmant qu'il était trop tôt pour prendre une décision définitive.

Les Jeux olympiques de Tokyo pourraient être reportés plus tard dans l'année en raison de la pandémie de coronavirus, a reconnu jeudi le président de la Fédération internationale d'athlétisme Sebastian Coe, tout en affirmant qu'il était trop tôt pour prendre une décision définitive.



"C'est possible, tout est possible actuellement", a déclaré Coe, interrogé par la BBC sur un potentiel report des JO-2020 (24 juillet-9 août) à l'automne.

"Je pense que la position que le monde du sport a adoptée, et c'est certainement le sentiment que j'ai eu lors de notre conversation avec le CIO et d'autres fédérations l'autre jour, c'est que personne ne dit que nous irons aux Jeux quoi qu'il arrive", a ajouté le patron de World Athletics.

"Mais ce n'est pas une décision qui doit être prise aujourd'hui", a-t-il insisté.

Si certaines voix ont évoqué un report des JO d'un an, d'après Coe, qui avait joué un rôle primordial dans l'obtention des Jeux olympiques de Londres en 2012, cela pourrait être problématique.

"Cela peut sembler être une proposition facile, mais les fédérations internationales évitent souvent les années olympiques pour organiser leurs championnats du monde", a-t-il expliqué.

La pandémie de Covid-19 perturbe fortement le calendrier sportif mondial, et a déjà conduit au report de l'Euro-2020 de football à l'été 2021 et à la suspension de la saison de tennis.

Mais le président du Comité international olympique (CIO) Thomas Bach a affirmé cette semaine que l'objectif était toujours de maintenir l'ouverture des Jeux au 24 juillet.

Alors que de nombreux sportifs ont exprimé leurs inquiétudes, le CIO a admis mercredi qu'il n'existait pas de "solution idéale" .



Par Fanny LATTACH - © 2020 AFP