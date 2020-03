Deuxième pays le plus touché en Europe, l'Espagne a enregistré un nouveau record de morts dus au coronavirus en 24 heures avec 514 décès supplémentaires entre lundi et mardi, ce qui porte le bilan total à 2.

696. Selon ces chiffres publiés par le ministère de la Santé, le nombre total de cas confirmés a, lui, progressé de 20% et s'approche des 40.000 avec 39.673 alors que les autorités multiplient les tests. "Nous sommes dans la semaine difficile", durant laquelle "nous attendons" de voir si, grâce au strict confinement de la population, "nous allons réussir à atteindre le pic (de l'épidémie) et commencer à voir baisser le nombre de cas", a expliqué le directeur du centre d'alertes sanitaires Fernando Simon lors de son point presse quotidien.

Dans l'ensemble du pays, le nombre de malades en soins intensifs s'élève à 2.636 alors que le nombre de personnes guéries est de 3.794. "Heureusement, nous avons chaque jour plus de personnes guéries en comparaison au nombre total de morts", a souligné M. Simon. Ce nouveau bilan est publié alors que le gouvernement du socialiste Pedro Sanchez doit décider de prolonger mardi jusqu'au 11 avril le confinement des Espagnols, décrété le 14 mars. Le parlement devra approuver cette prorogation.

Les Espagnols ne sont autorisés à sortir de chez eux, individuellement et en gardant leurs distances, que pour acheter des produits de première nécessité, se rendre au travail quand le télétravail n'est pas possible ou encore sortir brièvement leur chien. Les autorités ont toutefois écarté jusqu'ici de prendre des mesures plus drastiques. La pression sur le système de santé, décimé par la contamination de 5.400 professionnels, va continuer à s'aggraver tant que de nouveaux patients devront être hospitalisés, a toutefois prévenu Fernando Simon.

Selon lui, les cas d'infection du personnel soignant sont dus en partie au manque d'équipements de protection "dans certains endroits", mais il a souligné la difficulté à se procurer ce matériel au niveau mondial. La région de Madrid est toujours la plus touchée avec 1.535 morts, soit 57% du total et 12.352 cas (31% du total).

- Une morgue dans une patinoire à Madrid -

Face à la saturation de ses services funéraires, la capitale espagnole a décidé d'aménager comme morgue la grande piste de patinage d'un centre commercial.

"Nous n'avons pas la capacité logistique de pouvoir procéder aux enterrements et aux incinérations étant donné le rythme auquel se produisent les décès", a reconnu le maire de Madrid José Luis Martinez-Almeida à la télévision publique. Les immenses halls d'exposition de la foire de Madrid ont été transformés par ailleurs en hôpital de campagne de 1.500 lits qui pourra à terme en accueillir jusqu'à 5.500.

L'armée continue de son côté de désinfecter des maisons de retraite, des établissements à la population très vulnérable où des dizaines de décès ont été enregistrés. Les militaires ont retrouvé des cadavres dans "certaines résidences", a confirmé sans donner plus de détails le chef d'état-major de la Défense Miguel Angel Villarroya. Le parquet espagnol a ouvert une enquête lundi sur cette affaire.

Au-delà de son activité de surveillance du respect du confinement, la police doit localiser des patients hospitalisés "qui ont abandonné l'hôpital sans avoir reçu le feu vert médical" et pourraient donc contaminer d'autres personnes, a indiqué José Angel Gonzalez, responsable de la police nationale.



AFP