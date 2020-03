Publié il y a 28 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

Le Japon a proposé un report d'un an des Jeux olympiques d'été de Tokyo-2020 en raison de la pandémie de coronavirus, et le Comité international olympique (CIO) a accepté, a annoncé mardi le Premier ministre japonais Shinzo Abe. "J'ai proposé de les reporter d'environ un an et le président du Comité international olympique (Thomas) Bach a accepté à 100%", a déclaré M. Abe devant les caméras de télévision.

Le Japon a proposé un report d'un an des Jeux olympiques d'été de Tokyo-2020 en raison de la pandémie de coronavirus, et le Comité international olympique (CIO) a accepté, a annoncé mardi le Premier ministre japonais Shinzo Abe. "J'ai proposé de les reporter d'environ un an et le président du Comité international olympique (Thomas) Bach a accepté à 100%", a déclaré M. Abe devant les caméras de télévision.