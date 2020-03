Publié il y a 50 minutes / Actualisé il y a 37 minutes

Trains et autocars pris d'assaut, embouteillages sur les routes: après deux mois de bouclage pour cause de coronavirus, la province chinoise du Hubei (centre) a commencé mercredi à ouvrir ses portes. Devant la gare de Macheng, une ville de 800.000 habitants, une foule accompagnée d'enfants faisait la queue sous la pluie pour pouvoir acheter un billet et quitter la province, de facto coupée du reste du pays depuis fin janvier. Les autorités locales n'ont pas autorisé une équipe de l'AFP arrivée sur place à sortir de la gare pour interroger les voyageurs.

