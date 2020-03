Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La star irlandaise des arts martiaux mixtes Conor McGregor a annoncé mercredi sur Twitter faire don d'un million d'euros pour acheter du matériel de protection au personnel soignant de son pays qui lutte contre la pandémie de coronavirus.

"Aujourd'hui j'achète, pour un montant d'un million d'euros, des équipements de protection personnelle qui seront distribués dans tous les hôpitaux de la région de Leinster engagés dans le combat", a indiqué l'Irlandais sur le réseau social. Ladite région est "la plus affectée" par la maladie, a expliqué McGregor.

Sa publication est une réponse à la lettre qu'il a reçue du ministre des Finances, dans laquelle Paschal Donohoe l'enjoignait à convaincre ses 7,9 millions de followers de pratiquer la distanciation sociale, destinée à ralentir la propagation du coronavirus.

"J'ai l'impression que nous prenons le bon chemin, mais je sens juste qu'on ne le parcourt pas intégralement", a écrit McGregor à l'adresse du gouvernement de la République d'Irlande.

"Je vous implore: allez jusqu'au bout! +A fond+ est le terme que nous devons utiliser dans ces circonstances. +Petit à petit+ nous coûtera des vies", a poursuivi la vedette du MMA.

Le coronavirus a causé plus de 20.500 décès et près de 450.000 contaminations, selon un décompte effectué mercredi à 19H00 GMT (20H00 françaises) par l'AFP, à partir de sources officielles.



