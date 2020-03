Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 34 minutes

L'Australien accusé d'avoir tué 51 personnes en mars 2019 dans deux mosquées à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, a plaidé de manière inattendue coupable jeudi à tous les chefs d'accusation prononcés à son encontre.

"Oui, coupable", a déclaré Brenton Tarrant depuis la prison d'Auckland, via une connexion vidéo avec la Haute cour de Christchurch. Vêtu d'un haut gris, l'homme de 29 ans fixait le regard sur la caméra en faisant cette déclaration.

Il avait jusqu'à présent toujours nié les 51 accusations de meurtre, les 40 accusations de tentative de meurtre et une autre accusation d'acte terroriste. Sans explication à ce stade, il a changé de position à l'issue d'une audience organisée à la hâte.

Cela signifie qu'il ne sera pas jugé au cours d'un procès. Le juge Cameron Mander a précisé que l'accusé connaîtrait sa condamnation ultérieurement, à une date non précisée.

"Le plaider-coupable représente une étape très importante vers la finalisation de cette procédure pénale", a relevé le juge, précisant que l'audience de prononcé de la peine n'interviendrait que lorsque la pandémie du nouveau coronavirus sera terminée afin de "permettre aux victimes et à leurs familles de venir au tribunal en personne".

Brenton Tarrant, suprémaciste blanc autoproclamé, est accusé d'avoir perpétré, en mars 2019, la plus grande tuerie de masse de l'histoire moderne de la Nouvelle-Zélande.



