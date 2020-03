Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 11 minutes

Canal + refuse de verser à la Ligue de football professionnel la prochaine échéance prévue au titre des droits TV de la Ligue 1, suspendue en raison du coronavirus, selon une lettre du patron du groupe Maxime Saada à la LFP, citée par L?Équipe.

"Il n'est pas envisageable que nous payions les échéances à venir, alors même qu'en raison de la suspension du championnat de Ligue 1, aucun match ne peut être joué et, par suite diffusé sur nos antennes", écrit notamment M. Saada à la LFP, selon le quotidien.

Le 5 avril Canal+, principal diffuseur de la Ligue 1, devait verser 110 millions d'euros, et BeIN, autre diffuseur du championnat, 42 millions d'euros, selon L?Équipe.

Canal+ et BeIN se partagent pour la période 2016-2020 les droits de retransmission de la Ligue 1, à hauteur de 762 millions d'euros.



