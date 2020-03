Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

Après l'annonce de quatre décès à son bord, le paquebot Zaandam, actuellement au large du Panama, va organiser une opération de transfert inédite d'une partie de ses passagers à bord d'un autre navire envoyé à la rescousse par la compagnie Holland America.

"Holland America Line confirme que quatre passagers âgés sont décédés à bord du Zaandam", a indiqué la compagnie dans un communiqué diffusé vendredi sur son site internet, sans préciser les causes des décès.

La compagnie a précisé qu'au moins deux passagers du navire, qui compte environ 1.800 personnes à son bord, ont été testés positifs au nouveau coronavirus.

"Hier (jeudi), plusieurs patients (parmi les passagers) présentant des symptômes respiratoires ont été testés au Covid-19 et deux ont été positifs", selon Holland America.

La compagnie précise que 53 passagers et 85 membres d'équipage présentent des symptômes grippaux.

Le Zaandam, battant pavillon néerlandais et exploité par Holland America (groupe Carnival), a quitté Buenos Aires le 7 mars. Il devait débarquer ses passagers à San Antonio, au Chili, qui lui a refusé l'accostage.

Les autres ports sud-américains sur sa route lui ont ensuite été fermés en raison des restrictions mises en place par les gouvernements pour tenter de freiner la propagation de l'épidémie de nouveau coronavirus.

Jeudi, alors qu'il se trouvait dans les eaux panaméennes, le navire a commencé à recevoir l'assistance d'un autre bateau de la compagnie, le Rotterdam, parti de San Diego, aux Etats-Unis, avec des vivres, du personnel et des tests de Covid-19.

Les deux paquebots bleu et blanc, quasi identiques, étaient visibles dans la baie de Panama, à bonne distance l'un de l'autre, a constaté l'AFP.

- "Nous allons bien" -

"Ils ne peuvent réaliser que des manoeuvres de bateau à bateau, il n'est permis à aucune personne à bord de débarquer au Panama", a déclaré aux journalistes le ministre panaméen des Affaires maritimes Noriel Arauz.

La compagnie prévoit désormais de transférer à bord de ce deuxième navire les "passagers qui ne sont pas malades", après les avoir soumis à un contrôle sanitaire.

"Nous préparons nos valises pour aller sur un autre bateau. Nous allons bien", a confirmé à l'AFP Françoise, une Française de 74 ans, à bord avec son mari.

Les passagers qui présentent des problèmes de santé, ou qui ont été placés à l'isolement après avoir été en contact avec des malades, ainsi que l'équipage vont rester à bord du Zaandam, a précisé Holland America.

De strictes mesures de confinement avaient été décrétées à bord dès le 22 mars après la découverte de passagers présentant des symptômes grippaux.

Vendredi, le gouvernement panaméen a finalement refusé pour "raisons sanitaires" la traversée du canal de Panama au paquebot qui souhaitait rejoindre la Floride dans l'espoir d'y débarquer tous ses passagers le 30 mars.

"Le ministère de la Santé ne nous a pas donné son feu vert", a déclaré par visioconférence à des journalistes l'administrateur de la voie maritime interocéanique, Ricaurte Vasquez. "Le navire se trouve dans les eaux territoriales panaméennes, mais doit être à l'isolement".

Mercredi, le gouvernement du pays centro-américain avait pourtant annoncé que le paquebot serait autorisé à emprunter le canal tout en interdisant tout débarquement sur son territoire.

"Nous continuons de travailler avec les autorités panaméennes pour obtenir leur feu vert pour traverser le canal de Panama et poursuivre notre route vers Fort Lauderdale", en Floride, a assuré le croisiériste dans son communiqué.



