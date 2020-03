Le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine et ancien ministre de Nicolas Sarkozy Patrick Devedjian (LR) est décédé dans la nuit de samedi à dimanche des suites du coronavirus, a annoncé à l'AFP son service de presse. Diagnostiqué positif au Covid-19, l'homme politique de 75 ans avait été placé en observation mercredi dans un hôpital du département (Photo AFP : Patrick Devedjian avec François Fillon)

Ce jeudi, l'ancien ministre avait annoncé sur son compte twiter qu'il était touché par l'épidémie. Il ajoutait pouvoir "témoigner directement du travail exceptionnel des médecins et de tous les personnels soignants" et indiquait "Fatigué mais stabilisé grâce à eux, je remonte la pente et leur adresse un très grand merci pour leur aide constante à tous les malades."



Je suis touché par l'épidémie, donc à même de témoigner directement du travail exceptionnel des médecins et de tous les personnels soignants. Fatigué mais stabilisé grâce à eux, je remonte la pente et leur adresse un très grand merci pour leur aide constante à tous les malades. — Patrick Devedjian (@DevedjianP) March 26, 2020

Placé en observation mercredi dans un hôpital du département de Hauts-de-Seine, son état n'avait pas nécessité une intubation. Son cas s'est subitement aggravé dans la nuit de samedi à dimanche et il n'a pu être maintenu en vie.