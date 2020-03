Publié il y a 16 minutes / Actualisé il y a 16 minutes

Comme de nombreux clubs européens avant elle, la Juventus Turin a annoncé samedi qu'elle réduirait le salaire de ses joueurs et de son entraîneur Maurizio Sarri de "mars à juin", afin de modérer l'impact de la pandémie de nouveau coronavirus sur ses finances.

"Les conséquences économiques et financières de l'accord conclu (pour la réduction des salaires, ndlr) auront un impact positif de 90 millions d'euros sur l'exercice financier 2019/2020", ont estimé les Bianconeri, leaders du championnat italien, à l'arrêt jusqu'au 3 avril au moins.

Les Piémontais comptent dans leur effectif plusieurs vedettes aux émoluments conséquents, dont le quintuple Ballon d'Or Cristiano Ronaldo.

La Juventus a toutefois ajouté que dans l'hypothèse où la saison devrait se terminer plus tard que prévu, l'effectif turinois serait alors payé plus que d'ordinaire pendant les mois additionnels de compétition.

L'Italie, pays le plus touché au monde par la pandémie de Covid-19, a dépassé samedi la barre des 10.000 morts, concentrant à elle seule près d'un tiers des décès dans le monde liés au nouveau coronavirus.

Dans ce contexte, l'activité et les compétitions sportives sont à l'arrêt dans le pays. Un arrêt définitif de la saison de Serie A pourrait coûter de 550 à 650 millions d'euros, selon un audit de KPMG.

L'initiative de la Juventus rejoint celles, similaires, prises par de nombreux clubs européens pour soulager leurs finances. En Allemagne, les joueurs du Bayern Munich, de Schalke 04 ou du Borussia Dortmund ont ainsi consenti à réduire leur paie.

En Angleterre, les dirigeants de la fédération de rugby (RFU) et le sélectionneur Eddie Jones vont voir leur rémunération baisser temporairement de plus d'un quart.



