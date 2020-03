Les nouvelles dates des Jeux olympiques de Tokyo, reportés en raison de la pandémie de coronavirus, devraient probablement être fixées "dans la semaine", a déclaré lundi le président du comité d'organisation japonais, Yoshiro Mori.

"Je pense que le président du CIO, Thomas Bach, fera une annonce dans la semaine" à ce sujet, a expliqué M. Mori lors d'une conférence de presse, ajoutant que la possibilité d'une compétition au printemps ou à l'été 2021 était étudiée.

Certains médias spéculent que les organisateurs pourraient profiter du report pour faire en sorte que la compétition se tienne plutôt au printemps, nettement plus propice que l'été d'un point de vue climatique.

Les fortes chaleurs estivales de la capitale japonaise avaient poussé l'an dernier le Comité international olympique (CIO) à délocaliser l'épreuve phare du marathon à Sapporo, à l'extrême nord du Japon, afin de limiter les risques pour les participants.

Cependant, selon la télévision publique NHK, citant des sources proches de l'organisation, les Jeux pourraient débuter le 23 juillet 2021, soit quasiment un an jour pour jour après la date prévue initialement (24 juillet 2020).

"Nous sommes face à un nombre incalculable de défis à relever, mais le principal reste la question de la date. Nous devons régler ce point rapidement pour ensuite avancer sur les autres", a ajouté Yoshiro Mori.

Le report des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo à cause de la pandémie en cours est sans précédent dans l'histoire des JO modernes en temps de paix, et représente un défi logistique colossal pour les organisateurs.

Cela devrait également entraîner un surcoût massif, selon les organisateurs, dont la dernière estimation du budget de l'événement, fin 2019, s'élevait déjà à 1.350 milliards de yens (11,5 milliards d'euros) pour la partie japonaise.

"Je pense que c'est la mission du comité d'organisation de Tokyo 2020 de faire en sorte que les Jeux se tiennent l'année prochaine, en signe de victoire de l'humanité" sur le virus, a insisté lundi M. Mori.



AFP