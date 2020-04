Publié il y a 7 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

Maria, Kélita et Fabio veulent devenir enseignants ou suivre les pas de Greta Thunberg, et leur priorité absolue est de préserver la forêt amazonienne où ils ont grandi. Malgré l'appel de la ville, ces trois jeunes Brésiliens ont décidé de rester vivre dans leurs petits villages au bord d'affluents de l'Amazone, en harmonie avec la nature, dans une région de plus en plus menacée par les incendies volontaires et la déforestation.

