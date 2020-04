Publié il y a 7 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

La police et l'armée australiennes vont héliporter des médecins sur plusieurs paquebots de croisière se trouvant près de Sydney, pour qu'ils procèdent au dépistage du nouveau coronavirus sur 9.

La police et l'armée australiennes vont héliporter des médecins sur plusieurs paquebots de croisière se trouvant près de Sydney, pour qu'ils procèdent au dépistage du nouveau coronavirus sur 9.

000 membres d'équipage, ont annoncé jeudi les autorités.

Cette vaste opération de type militaire, qui devrait débuter ce weekend, a pour objectif de régler le différend qui oppose des compagnies de croisières aux autorités australiennes.

Ces dernières redoutent d'être submergées par une vague de nouveaux cas importés de coronavirus.

Mi-mars, l'Australie a interdit tous les navires de croisière. Elle a par la suite autorisé des passagers australiens à débarquer de quatre bateaux dans le port de Sydney.

Parmi-eux, plus de 450 personnes étaient porteuses du Covid-19, ce qui a entraîné une hausse du nombre des contaminations dans le pays.

"Je maintiens le cap sur ce point", a déclaré chef de la police de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud, qui comprend Sydney, et où se trouvent la plupart de ces paquebots.

"Ma crainte est qu'en plaçant à l'isolement 9.000 personnes (...) sans savoir si elles sont porteuses du virus ou si elles peuvent le développer, cela surcharge encore plus les hôpitaux", a-t-il expliqué.

"Nous allons déposer des médecins sur huit navires (...) C'est en soi une lourde tâche", a-t-il souligné.

M. Fuller a déclaré que toute personne nécessitant des soins médicaux urgents serait ramenée à terre mais que les navires devraient retourner dans leur port d'attache avec le reste de leur équipage.

Selon des médias, un total de 18 bateaux de croisière, immatriculés à l'étranger, se trouvent actuellement dans les eaux et les ports australiens, représentant un total de 15.000 membres d'équipage.

Le week-end dernier, les autorités de l'Etat d'Australie-Occidentale ont autorisé quelque 800 passagers allemands de bateaux de croisière à renter dans leur pays. Les autorités ont cependant refusé de faire de même pour des milliers de membres d'équipage de ces navires.

L'Australie a enregistré plus de 5.000 cas de Covid-19, qui a fait 23 morts.



- © 2020 AFP