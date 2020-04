Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 23 minutes

En Albanie, des petites mains s'affairent à emballer le plus vite possible les anchois en conserve qui garniront les tables en Italie ou en Espagne. Par temps de coronavirus, les exportations vers les deux pays européens les plus durement touchés s'envolent.

