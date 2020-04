Publié il y a 59 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

"On reparlera de football et de sport quand on l'aura vaincu": le coronavirus hante l'ancien sélectionneur italien Roberto Donadoni, qui raconte à l'AFP suivre depuis la Chine comment le Covid-19 dévaste Bergame, sa ville d'origine.

